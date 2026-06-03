Un uomo è stato arrestato dopo aver rotto il catenaccio di una mountain bike e averla portata via da un supermercato. L'episodio è avvenuto mentre un ragazzino, entrato per comprare la merenda, si trovava all’interno. Approfittando di pochi secondi, l’uomo ha tranciato la catena e si è allontanato in sella alla bicicletta. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo.

Avrebbe approfittato della brevissima sosta di un ragazzino, entrato in un supermercato per comprare la merenda da portare a scuola, per tranciare il catenaccio della sua mountain bike e fuggire in sella alla stessa. L’azione fulminea non è però sfuggita alla giovane vittima che, accortosi immediatamente del furto, ha allertato il 112 mettendosi all’inseguimento del ladro senza mai perderlo di vista. Per questi motivi con le accuse di tentato furto aggravato e ricettazione, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio hanno arrestato un ragazzo nordafricano di 40 anni senza fissa dimora. I fatti si sono verificati la mattina dell’1 giugno, intorno alle ore 08. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spezza il catenaccio e ruba una bici al supermarket: arrestato

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