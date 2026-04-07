Ruba al supermercato e fugge in bici | carabiniere fuori servizio lo insegue Arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Parma dopo aver tentato di rubare merce in un supermercato del centro. L’arresto è stato effettuato quando un carabiniere, fuori servizio, ha visto l’uomo fuggire in bicicletta e lo ha inseguito. Il 39enne è stato fermato e portato in caserma, dove è stato tratto in arresto per furto.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 39enne straniero ritenuto il presunto responsabile di furto di merce in danno di un supermercato cittadino. Nell'ambito della stessa attività d'indagine lo straniero è anche stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per porto di oggetti atti allo scasso. Al termine dei minuziosi accertamenti condotti dai militari, la dinamica dei fatti è stata chiaramente ricostruita. L'episodio, che ha visto come protagonista un 39enne di origini magrebine, è avvenuto nella mattinata del 3 aprile. L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Carabiniere fuori servizio sventa una rapina al supermercato: 25enne arrestato e trasferito in carcereIl militare non ha esitato a qualificarsi e fermare un 25enne che cercava di fuggire con la refurtiva da un supermercato cittadino I carabinieri...

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Ruba al supermercato e minaccia il vigilante: «Ti aspetto fuori stasera quando esci». ArrestatoLa segnalazione alle volanti nella mattinata del 3 aprile dalla zona di San Lazzaro, colto in flagranza di rapina un 34enne marocchino: l’intervento ... ilpiacenza.it

Schiavonea, ruba al supermercato e aggredisce agenti di Polizia: arresto e decreto di espulsioneUn 30enne straniero irregolare è stato arrestato nella località marina dopo il furto e l’aggressione agli agenti intervenuti. Condannato a 1 anno e 8 mesi, è stato rimesso in libertà con ordine di las ... ecodellojonio.it

De Martino ruba la scena a Herbert Ballerina con la presa di Dirty Dancing insieme a Martina Miliddi. È successo ieri sera ad Affari Tuoi. - facebook.com facebook