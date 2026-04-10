Napoli evade dai domiciliari e ruba una bici elettrica | 50enne arrestato dopo inseguimento

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in seguito a un tentativo di furto di una bicicletta elettrica. Dopo aver evitato il controllo dei poliziotti che gli avevano imposto gli arresti domiciliari, è stato inseguito e fermato nelle vicinanze. L’arresto è avvenuto poco dopo, durante un breve inseguimento in strada. L’uomo si trova ora a disposizione delle autorità per le verifiche del caso.

Evade dai domiciliari per rubare una bici elettrica, ma viene bloccato dopo un breve inseguimento dalla Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di mercoledì in corso Arnaldo Lucci, a Napoli, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. L’uomo è stato inoltre denunciato per false attestazioni sull’identità personale. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione diretta della vittima, che stava inseguendo il ladro appena entrato in possesso della sua bicicletta elettrica. I poliziotti, notata la scena durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti immediatamente intimando l’alt al fuggitivo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, evade dai domiciliari e ruba una bici elettrica: 50enne arrestato dopo inseguimento Ardea, evade dai domiciliari e fugge all’alt: arrestato dopo l’inseguimentoArdea, 10 aprile 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 54enne, residente ad Ardea, poiché... Faenza, ruba la bici a un amico e chiede il riscatto, poi evade dai domiciliari: doppio arresto per un 30enneUn arresto per tentata estorsione ed evasione a Faenza, dove un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver... Temi più discussi: Frattaminore: evade dai domiciliare ma viene intercettato e arrestato; Frattaminore: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato; Tradito da una passeggiata notturna: evade dai domiciliari, 25enne arrestato a Frattaminore; Frana in Molise, tratto A14 tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari ancora chiuso: come muoversi. Evade dai domiciliari ma si finge il fratello già detenuto: arrestato 42enneA Torino, durante un servizio di controllo della polizia, tre uomini sono stati notati bivaccare e, durante i controlli, uno di loro fornisce generalità false dichiarando di essere ... ilmattino.it Evade dai domiciliari e dà il nome del fratello detenuto, arrestato a TorinoEvade dagli arresti domiciliari e, fermato dalla polizia, tenta di spacciarsi per il fratello già detenuto in carcere: ... blitzquotidiano.it Il primo gol, il sogno #Napoli e l'impatto del Maradona: #AlissonSantos si racconta x.com L’edicola della Madonna Palestinese in vico del Fico a Napoli era stata vandalizzata a febbraio. Gli abitanti hanno contribuito per restaurarla e stanno portando fiori contro la guerra - facebook.com facebook