Spese militari il governo Meloni pronto a superare i 5 miliardi di prestiti europei La mossa in vista del faccia a faccia con Trump

Il governo italiano intende superare i 5 miliardi di euro di prestiti europei Safe per finanziare le spese militari. La decisione è stata annunciata in vista di un incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti.

Il governo Meloni punta a superare i 5 miliardi di euro di prestiti europei Safe per finanziare le spese militari italiane. Sfumata la scadenza del 31 maggio senza una firma definitiva sul pacchetto UE a tasso agevolato per la difesa, nel governo si lavora a due tavoli paralleli: da un lato quello, ancora non definito in tutti i passaggi, per l’elasticità da parte dell’Ue su maggior debito in materia di energia; dall’altro quello – soprattutto tra Difesa e resto della maggioranza a cominciare dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Giancarlo Giorgetti – perché i progetti legati a Safe vengano mantenuti o riprogrammati. Se non tutti,... 🔗 Leggi su Open.online

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La #Finlandia raddoppia le spese militari. Con un ampio consenso parlamentare, il governo di #Helsinki porterà le spese per la difesa da 8 a 15 miliardi. x.com

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Perché Meloni, Giorgetti e Crosetto litigano sulle spese militariIl ministro della Difesa vorrebbe nuovi investimenti per 14,9 miliardi di euro, quello dell'Economia e la presidente del Consiglio invece vogliono usarli per altro ... ilpost.it