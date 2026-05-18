Giovedì alle 12, Fabrizio Corona entrerà a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio. La sede del governo ospiterà un faccia a faccia tra l’ex paparazzo e la parte civile, rappresentata dalla presidente del Consiglio. La presenza di Corona in questa sede rappresenta un momento inedito, considerando il suo coinvolgimento in un processo per diffamazione. L’udienza si svolgerà nella sede istituzionale, lontano dai contesti giudiziari tradizionali.

Giovedì alle 12 Fabrizio Corona farà il suo ingresso a Palazzo Chigi. La sede ufficiale della Presidenza del Consiglio diventerà teatro di un faccia a faccia tra l’imputato, l’ex re dei paparazzi, e la parte civile Giorgia Meloni. Quest’ultima a ottobre 2023 aveva denunciato per diffamazione, con l’allora parlamentare di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, Fabrizio Corona per un articolo apparso sul sito Dillingernews.it, da lui fondato e diretto dal giornalista pure imputato Luca Arnau, in cui si lasciava intendere che tra i due politici vi fosse una relazione sentimentale. “La videoconferenza della teste non è stata accettata (come sua facoltà) dall’imputato, e la premier ha allora esercitato l’altrettanto propria facoltà di chiedere l’audizione non in Tribunale a Milano, ma nella sede di governo”, fa sapere il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni: il processo per diffamazione contro l’ex paparazzo trasloca nella sede del governo

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