In Europa, il mercato delle assicurazioni per cani e gatti ha raggiunto i 9,9 miliardi di euro, diventando una spesa ricorrente per molte famiglie. Questa tendenza si avvicina al modello della sanità integrativa, con pagamenti periodici per coprire eventuali costi elevati in caso di interventi, malattie o emergenze per gli animali domestici.

La logica è sempre più simile a quella della sanità integrativa: pagare una quota periodica per evitare spese molto più pesanti quando arriva un intervento, una malattia o un’emergenza. In Italia il mercato delle assicurazioni per animali è ancora giovane, ma l’offerta si sta allargando e il numero di animali in famiglia rende il tema molto meno marginale di quanto sembri. Gli animali domestici entrano nel bilancio familiare Per molto tempo il costo di un animale domestico è rimasto una voce “elastica”: cibo, controlli, vaccini, qualche spesa imprevista. Oggi non è più così. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assicurazione per cani e gatti, in Europa vale già 9,9 miliardi ed è una nuova spesa fissa di famiglia

Articoli correlati

Prendersi cura di cani e gatti: quanto pesa la spesa veterinaria sul bilancioGli animali da compagnia sono ormai una presenza consolidata nelle case italiane: si stima che quasi 4 famiglie su 10 ne abbiano almeno uno, con cani...

Milano-Cortina 2026 vale economicamente 5,3 miliardi euro tra spesa, turismo e infrastruttureLa terza edizione italiana dei Giochi Olimpici invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, proietta il Paese al centro dell’attenzione...

Una raccolta di contenuti su Assicurazione per cani e gatti in...

Temi più discussi: Cani e gatti come membri di famiglia: a Torino il legame con gli animali ridefinisce la vita quotidiana; Per il 98% dei napoletani gli animali domestici sono membri di famiglia; La ricerca sugli animali domestici: cani e gatti per un napoletano su due sono come dei figli; Surf e crisi climatica, nasce l'idea di una assicurazione per le onde.

Le assicurazioni animali a giugno 2025Cerchi informazioni su compagnie e intermediari assicurativi presenti sul mercato italiano? In questa pagina trovi sia l’elenco delle compagnie e degli intermediari con cui Facile.it ha un rapporto di ... facile.it

Proteggere la salute di cani e gatti: cos’è l’assicurazione per animali domesticiFanno ormai parte della famiglia: cani e gatti vanno oltre l’essere animali domestici. Sul territorio nazionale si contano più di 60 milioni di presenze nelle case mostrando quanto siano importanti ... affaritaliani.it

Qualcuno di voi ha avuto esperienze con l'assicurazione Imaway E la consigliate Oppure è meglio Heymondo(Ho questa attualmente) Intendo fare l'annuale multiviaggio - facebook.com facebook

Un'analisi delle giganti mondiali dell'assicurazione Danni: la classifica per premi x.com