Specializzazione sul sostegno il Tfa sostegno sarà sostituito dalle SSSDIS Cosa dice il Piano disabilità 2026

Il Tfa sostegno sarà sostituito dalle SSSDIS, secondo il Piano disabilità 2026. Il documento, approvato con un decreto, introduce questa modifica nel sistema di formazione per il sostegno scolastico. La riforma mira a riorganizzare le modalità di specializzazione e formazione degli insegnanti dedicati all’inclusione. La nuova struttura si inserisce nel quadro delle azioni previste dal Piano di azione per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità.

Il Terzo Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 12 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio, introduce tra le misure per scuola e università le Scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l’inclusione scolastica, indicate con l’acronimo SSSDIS. Più nel dettaglio, possiamo trovarle nella quarta area del Piano, dedicata a istruzione, università e formazione. Il punto politicamente più sensibile è il rapporto con l’attuale TFA sostegno. Il Piano indica la necessità di scuole di specializzazione dedicate, ma non chiarisce ancora in modo operativo se le SSSDIS sostituiranno l’attuale modello, lo affiancheranno o ne rappresenteranno un’evoluzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TFA sostegno 2026: la trappola sui Requisiti in cui cascano quasi tutti

Notizie e thread social correlati

Disabilità, il TFA sostegno sarà rivisto? Nel Piano di azione 2026 si potenzierà la formazione dei docenti. Ecco cosa prevedeIl Ministero dell’istruzione ha annunciato che il TFA sostegno sarà rivisto nel Piano di azione 2026, che punta a potenziare la formazione dei...

Specializzazione sostegno, per il Comitato Docenti Sostegno meno posti per XI ciclo ed elenchi regionali giusta risposta per smaltire le graduatorie esistentiIl Comitato Docenti Sostegno ha annunciato di voler evitare di specializzare nuovi docenti per la secondaria di secondo grado nel prossimo ciclo TFA...

Temi più discussi: Disabilità, il TFA sostegno sarà rivisto? Nel Piano di azione 2026 si potenzierà la formazione dei docenti. Ecco cosa prevede; Concorso TFA Sostegno 2026: cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso 30.241 posti ufficiali - Richiesti anche posti anche per la secondaria di II grado; Tfa addio, arrivano le SSSDIS a ciclo continuo? Incentivi per chi fa sostegno e meno passaggi a posto comune: il Piano; Istat: il 22% dei docenti di sostegno è senza specializzazione.

La formazione sul sostegno didattico si è ampliata con l’attivazione dei corsi di specializzazione INDIRE, che già da un anno affiancano il TFA ordinario. In questi mesi il dibattito tra i docenti specializzati/specializzandi tramite i due canali è stato… x.com

Tfa sostegno primaria 2026: requisiti e proveIl Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rappresenta oggi il principale canale, insieme ai percorsi Indire, di specializzazione per il sostegno nella scuola italiana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire ... tecnicadellascuola.it

Le specializzazioni sul sostegno conseguite all’estero sono compatibili con la scuola italiana?E se la specializzazione sul sostegno è stata rilasciata, online, in uno stato estero in cui esistono ancora le classi speciali? le riflessioni della Rete SupeRare Torna il dibattito sulle ... disabili.com