Spazio Aperto per abitare Rimini insieme | mostre talk dj set workshop e installazioni
Sabato 6 giugno, tra le 16 e le 23, le sale del terzo e quarto piano dell’Ala Nuova del Museo della Città ospiteranno un evento con mostre, talk, workshop, musica, installazioni e incontri. L’iniziativa, intitolata “Spazio Aperto per abitare Rimini insieme”, celebra la riapertura del Laboratorio Aperto con un programma che coinvolge diverse attività e momenti di festa.
Uno “Spazio Aperto” per abitare Rimini, insieme. Sabato 6 giugno dalle 16 alle 23 le sale del terzo e quarto piano dell’Ala Nuova del Museo della Città accoglieranno mostre, talk, workshop, musica, installazioni e incontri, per un momento di festa che celebra la nuova vita del Laboratorio Aperto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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