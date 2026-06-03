Spazio Aperto per abitare Rimini insieme | mostre talk dj set workshop e installazioni

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, tra le 16 e le 23, le sale del terzo e quarto piano dell’Ala Nuova del Museo della Città ospiteranno un evento con mostre, talk, workshop, musica, installazioni e incontri. L’iniziativa, intitolata “Spazio Aperto per abitare Rimini insieme”, celebra la riapertura del Laboratorio Aperto con un programma che coinvolge diverse attività e momenti di festa.