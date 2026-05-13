Torna il Microfestival dell' Abitare | attesi talk installazioni e performance

Da padovaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova torna il Microfestival dell’Abitare, arrivato alla quarta edizione, con un calendario ricco di eventi distribuiti in diversi luoghi della città. La manifestazione prevede talk, installazioni, performance e momenti di approfondimento dedicati alle trasformazioni degli spazi abitativi contemporanei. L’obiettivo è esplorare le modalità di vivere e modificare gli ambienti in cui si trascorre gran parte del tempo.

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Torna a Padova il Microfestival dell’Abitare, giunto alla sua quarta edizione, con un programma diffuso di talk, installazioni, performance e momenti di ricerca dedicati alle trasformazioni dell’abitare contemporaneo. Dal 13 al 16 maggio, attraverserà diversi luoghi della città, tra cui il Centro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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