Genova Design Week torna con la 7^ edizione | in città installazioni mostre talk e percorsi espositivi

Notizia in breve

Dal 3 al 7 giugno 2026 si svolgerà a Genova la settima edizione di “Genova Design Week”. L’evento prevede installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi dedicati al design e alla rigenerazione urbana. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti italiani più importanti nel settore, attirando professionisti e appassionati da tutto il paese. La settimana dedicata al design si svolge ogni anno in città, coinvolgendo diversi spazi e location.