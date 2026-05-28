Genova Design Week torna con la 7^ edizione | in città installazioni mostre talk e percorsi espositivi

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 3 al 7 giugno 2026 si svolgerà a Genova la settima edizione di “Genova Design Week”. L’evento prevede installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi dedicati al design e alla rigenerazione urbana. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti italiani più importanti nel settore, attirando professionisti e appassionati da tutto il paese. La settimana dedicata al design si svolge ogni anno in città, coinvolgendo diversi spazi e location.

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Dal 3 al 7 giugno 2026 torna “Genova Design Week”, che raggiunge la sua settima edizione confermandosi tra gli appuntamenti italiani di riferimento dedicati al design e alla rigenerazione urbana.Promossa dal DiDe – Distretto del Design di Genova, la manifestazione anima il centro storico del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Dal 3 al 7 giugno 2026 torna Genova Design Week, che raggiunge la sua settima edizione

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