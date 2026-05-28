Genova Design Week torna con la 7^ edizione | in città installazioni mostre talk e percorsi espositivi
Dal 3 al 7 giugno 2026 si svolgerà a Genova la settima edizione di “Genova Design Week”. L’evento prevede installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi dedicati al design e alla rigenerazione urbana. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti italiani più importanti nel settore, attirando professionisti e appassionati da tutto il paese. La settimana dedicata al design si svolge ogni anno in città, coinvolgendo diversi spazi e location.
Dal 3 al 7 giugno 2026 torna “Genova Design Week”, che raggiunge la sua settima edizione confermandosi tra gli appuntamenti italiani di riferimento dedicati al design e alla rigenerazione urbana.Promossa dal DiDe – Distretto del Design di Genova, la manifestazione anima il centro storico del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dal 3 al 7 giugno 2026 torna Genova Design Week, che raggiunge la sua settima edizione
Notizie e thread social correlati
maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoDurante la Milano Design Week del 2026, dal 20 al 26 aprile, si svolge la ventiseiesima edizione della manifestazione, con l’attenzione rivolta a...
Torna il Microfestival dell'Abitare: attesi talk, installazioni e performanceA Padova torna il Microfestival dell’Abitare, arrivato alla quarta edizione, con un calendario ricco di eventi distribuiti in diversi luoghi della...
Temi più discussi: Scopri cosa vedere e fare alla Genova Design Week; Genova Design Week 2026: la settima edizione all’insegna dell’Equilibrio; Una spiaggia davanti alla Cattedrale e il cielo dentro un container: torna la Genova Design Week; Genova Design Week 2026: l’equilibrio come forma del progetto.
Dal 3 al 7 giugno la città torna ad accogliere, per la settima edizione, la @genovadesignweek che con oltre 140 eventi accompagnerà cittadini e turisti in un viaggio nell’arte e nel mondo dell’architettura tra installazioni, mostre e palazzi storici Tema di que facebook
Genova si trasforma nella capitale del design: dal 3 al 7 giugno oltre 140 eventi tra centro storico, Porto Antico e palazzi monumentali genovaquotidiana.com/2026/05/28/gen… x.com
Piazza San Lorenzo diventa un grande litorale con sabbia e ombrelloni per la Genova Design WeekTorna l’appuntamento con la manifestazione del Dide, Distretto del Design: tema della settima edizione è L’Equilibrio. Al Porto Antico 10 container curati ... ilsecoloxix.it
Torna la Genova Design Week, dal 3 al 7 giugno oltre 140 appuntamenti diffusi in cittàTorna la Genova Design Week, dal 3 al 7 giugno oltre 140 appuntamenti diffusi in città ... msn.com