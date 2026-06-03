Spari in strada a Vinovo | esplosi 30 colpi di pistola contro una villetta ma il proprietario non era in casa

Nella notte di domenica 31 maggio 2026, una ventina di colpi di pistola sono stati esplosi contro una villetta in via Cavalier Pipino a Vinovo, nella zona di Tetti Grella. Sono stati sparati circa 30 colpi, ma il proprietario non era in casa al momento dell’attacco. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini, ma ancora non ci sono arresti.

Una trentina di colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte di domenica 31 maggio 2026, contro un'abitazione in via Cavalier Pipino, nella zona periferica di Tetti Grella a Vinovo, un'area caratterizzata quasi esclusivamente dalla presenza di villette. I colpi sono partiti da un'auto che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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