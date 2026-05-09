Spari in strada a Japigia i residenti danno l' allarme | Colpi esplosi da una scacciacani
Nella tarda mattinata di oggi, nel quartiere Japigia di Bari, sono stati segnalati alcuni colpi d’arma da fuoco. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare i rumori provenienti dalla strada, che sono stati successivamente attribuiti a una scacciacani. Non ci sono notizie di feriti o danni a proprietà. Le autorità stanno ancora indagando sulla provenienza dei colpi e sui motivi dell’episodio.
Ancora momenti di tensione a Bari, dove nella tarda mattinata di oggi sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco nel quartiere Japigia. Un evento che ha subito generato timore dopo i diversi episodi delle ultime settiman legati al clima di violenza che sta investendo la città.L’allarme è scattato.🔗 Leggi su Baritoday.it
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