Spari in strada a Japigia i residenti danno l' allarme | Colpi esplosi da una scacciacani

Nella tarda mattinata di oggi, nel quartiere Japigia di Bari, sono stati segnalati alcuni colpi d’arma da fuoco. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare i rumori provenienti dalla strada, che sono stati successivamente attribuiti a una scacciacani. Non ci sono notizie di feriti o danni a proprietà. Le autorità stanno ancora indagando sulla provenienza dei colpi e sui motivi dell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui