Spalletta e Tallini | La sintesi musicale perfetta? Noi l’abbiamo raggiunta

Spalletta e Tallini, due musiciste note nel panorama musicale, hanno annunciato che il loro nuovo album, intitolato ‘Con fuoco’, rappresenta la sintesi musicale perfetta secondo le loro parole. Il disco è stato pubblicato di recente e contiene tracce che uniscono vari generi e stili. Le artiste hanno dichiarato di aver lavorato intensamente per raggiungere questa armonia. Il progetto è ora disponibile per il pubblico, che potrà ascoltare le nuove composizioni.

‘Con fuoco’ è il nuovo album di queste due musiciste tra le più rappresentative del panorama jazzistico nazionale ed europeo, alla vigilia del loro tour ‘live’ che prenderà il via sabato prossimo, 6 giugno 2026, in quel di Taranto, nel corso del ‘Map Festival’ presso il Roof Garden di Palazzo Troilo Daniela Spalletta e Stefania Tallini sono due musiciste accomunate da background accademici e percorsi artistici affini, che si sono incontrate al crocevia di alcune passioni comuni: jazz, repertorio antico e cameristico, musica contemporanea e tradizionale, brani originali. Il tutto esplorato e rielaborato attraverso un ampio ricorso al linguaggio dell’improvvisazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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