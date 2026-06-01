Ex corteggiatrice di Uomini e Donne mamma per la prima volta | La sintesi perfetta di noi due

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. Ha condiviso sui social una dedica alla figlia e al marito, definendo il loro legame “la sintesi perfetta di noi due”. Nonostante siano passati diversi anni dalla partecipazione al programma, continua a ricevere affetto e sostegno dai follower. La sua nascita rappresenta un momento importante nella sua vita, celebrato pubblicamente attraverso i social media.

Ex volto di Uomini e Donne è diventata mamma, la speciale dedica alla figlia e al marito sui social. Sono passati diversi anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne ma in molti continuano a seguirla e a manifestarle affetto e supporto sui social. Negli ultimi mesi l’ex corteggiatrice, dopo aver rivelato di essere in dolce attesa, ha condiviso alcuni momenti della gravidanza con i suoi fan. Ieri ha pubblicato un post per annunciare la nascita della sua bambina, nella didascalia ha dedicato parole speciale alla figlia e al marito. A diventare mamma per la prima volta nei giorni scorsi Sara Priolo, corteggiava Lucas Peracchi a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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