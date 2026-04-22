Cosa: Pubblicazione del nuovo album di inediti e rielaborazioni Con fuoco, trainato dall’uscita del singolo radiofonico Alfonsina Y El Mar. Dove e Quando: L’album e il singolo saranno disponibili al pubblico a partire dal 24 aprile 2026. Perché: Per celebrare il consolidato sodalizio artistico tra due eccellenze musicali, in un emozionante viaggio tra jazz, musica classica e tradizioni folk del mondo. L’incontro tra talenti affini genera spesso scintille capaci di illuminare il panorama musicale contemporaneo con una luce inedita. Il 24 aprile 2026 segna una data significativa per gli appassionati di musica d’autore e di ricerca, grazie all’uscita di Con fuoco, il nuovo album nato dalla profonda e rodata sinergia tra la cantante Daniela Spalletta e la pianista Stefania Tallini.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Daniela Spalletta e Stefania Tallini: Con fuoco

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