Francia-Costa d’Avorio Amichevole 04-06-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici I bleus contro gli elefanti in preparazione al mondiale

Da infobetting.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Francia affronta la Costa d’Avorio in un’amichevole a Nantes, prima partita di preparazione ai Mondiali 2026. La gara è programmata per il 4 giugno 2026 alle 21:10. La nazionale francese è guidata dall’allenatore Deschamps, mentre quella ivoriana è sotto la guida di Faé.

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Prima amichevole in preparazione ai mondiali 2026 per la Francia di Deschamps impegnata a Nantes contro la Costa d’Avorio di Faé.  I bleus come al solito nelle convocazioni hanno l’imbarazzo della scelta, e si tratterà delle ultime partite di Deschamps come CT. Le sorprese in lista sono Risser del Lens e Lacroix del Crystal Palace, che hanno scalzato Chevalier e Pavard; per il resto il gruppo è lo stesso con Kantè,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Francia-Costa d’Avorio (Amichevole, 04-06-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici. I bleus contro gli elefanti in preparazione al mondiale
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