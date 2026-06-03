Spagna-Iraq Amichevole 04-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria netta della squadra di De la Fuente?

Da infobetting.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì notte si gioca a La Coruna la prima amichevole di preparazione al prossimo mondiale per la nazionale spagnola, che sfiderà l’Iraq. La partita è prevista alle 21:00. La formazione spagnola sarà guidata dall’allenatore De la Fuente. La partita vede due squadre che parteciperanno al mondiale, ma non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle formazioni ufficiali o le quote delle scommesse.

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Giovedì notte si disputerà la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale: la Roja giocherà a La Coruna e affronterà l’Iraq, altra squadra partecipante alla rassegna iridata. La nazionale di De la Fuente non può nascondersi: è campione d’Europa in carica ed è una delle favorite per la vittoria finale. Il sogno di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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