Spagna-Iraq Amichevole 04-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria netta della squadra di De la Fuente?
Giovedì notte si gioca a La Coruna la prima amichevole di preparazione al prossimo mondiale per la nazionale spagnola, che sfiderà l’Iraq. La partita è prevista alle 21:00. La formazione spagnola sarà guidata dall’allenatore De la Fuente. La partita vede due squadre che parteciperanno al mondiale, ma non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle formazioni ufficiali o le quote delle scommesse.
Giovedì notte si disputerà la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale: la Roja giocherà a La Coruna e affronterà l’Iraq, altra squadra partecipante alla rassegna iridata. La nazionale di De la Fuente non può nascondersi: è campione d’Europa in carica ed è una delle favorite per la vittoria finale. Il sogno di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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