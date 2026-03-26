Il 27 marzo 2026 alle 21:00 si svolgerà un’amichevole tra Spagna e Serbia presso l’Estadio de la Ceramica. La partita vede due squadre con rotazioni di formazione e quote di scommessa già disponibili, in un incontro di livello tra due nazionali che attraversano momenti diversi. La sfida si inserisce in un periodo in cui molte squadre cercano di qualificarsi ai prossimi mondiali.

Mentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro amichevole contro la Serbia, una delle grandissime delusioni dei gironi. Le Aquile Bianche, infatti, non sono state capaci di qualificarsi nemmeno per gli spareggi, sorpassati dall’Albania nel loro gruppo: la Roja ovviamente è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all’Estadio de la Ceramica

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