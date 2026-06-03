Spagna favorita secondo Goldman Sachs ai Mondiali 2026 ma la previsione ha punti deboli
Secondo Goldman Sachs, la Spagna è considerata la favorita per vincere i Mondiali 2026. Tuttavia, il modello predittivo usato dalla banca presenta alcune criticità. Tra queste, ci sono variabili non prese in considerazione o valutate in modo troppo limitato, come gli infortuni e gli errori umani. La previsione si basa su dati e metodi che non tengono conto di tutti i possibili fattori che possono influenzare il risultato del torneo.
Il modello predittivo adottato dalla banca d'investimento ha diversi punti deboli, tra cui variabili escluse o sottostimate dagli infortuni all'errore umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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