Spagna favorita secondo Goldman Sachs ai Mondiali 2026 ma la previsione ha punti deboli

Notizia in breve

Secondo Goldman Sachs, la Spagna è considerata la favorita per vincere i Mondiali 2026. Tuttavia, il modello predittivo usato dalla banca presenta alcune criticità. Tra queste, ci sono variabili non prese in considerazione o valutate in modo troppo limitato, come gli infortuni e gli errori umani. La previsione si basa su dati e metodi che non tengono conto di tutti i possibili fattori che possono influenzare il risultato del torneo.