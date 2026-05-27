Il rapporto prezzo-utili del mercato azionario statunitense non segnala una bolla, secondo Goldman Sachs, anche con l’indicazione che il S&P 500 potrebbe raggiungere gli 8.000 punti. La domanda principale riguarda come le infrastrutture energetiche possano sostenere il rialzo del settore tecnologico. Questi aspetti sono analizzati in un quadro di ottimismo, senza prevedere un crollo imminente, ma evidenziando le sfide legate alla capacità di supportare la crescita.

? Domande chiave Come faranno le infrastrutture energetiche a sostenere il rally tecnologico?. Perché il rapporto prezzo-utili non indica una bolla speculativa?. Quali settori indipendenti dall'IA proteggeranno il portafoglio dalla volatilità?. Cosa potrebbe frenare la corsa verso gli 8.000 punti previsti?.? In Breve Utili per azione previsti a 340 dollari nel 2026 con crescita del 24%.. Stime utili per azione a 385 dollari nel 2027 con aumento del 13%.. Settore infrastrutture IA responsabile del 50% della crescita utili annua S&P 500.. Multiplo PE sceso del 4% stabilizzandosi su valore di 21 volte.. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il target dell’indice S&P 500 a quota 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - S&P 500 verso gli 8.000 punti: l’ottimismo di Goldman Sachs

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US Stocks Hover Near All-Time High on Peace Hopes

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