Una società aerospaziale sta pianificando di quotarsi in borsa con un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) che potrebbe raggiungere i 2 trilioni di dollari, con l’istituto finanziario che la sostiene come principale consulente. La proposta prevede che il 30% delle azioni venga riservato ai piccoli investitori, mentre le banche coinvolte si preparano a gestire una domanda molto alta e a mantenere stabile il prezzo delle azioni. La quotazione rappresenta uno dei più grandi debutti sul mercato in tempi recenti.

? Domande chiave Come faranno le banche a proteggere il prezzo da una domanda folle?. Perché il 30% delle azioni è destinato proprio ai piccoli risparmiatori?. Chi si spartirà il miliardo di commissioni generate dal debutto?. Quali rischi corre il mercato con una valutazione da due trilioni?.? In Breve Roadshow per investitori previsto nella settimana dell'8 giugno.. Destinazione del 30% delle azioni totali ai piccoli risparmiatori internazionali.. Commissioni di collocamento per il consorzio bancario stimate in 1 miliardo di dollari.. Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase gestiranno il consorzio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX punta ai 2 trilioni: Goldman Sachs guida l’IPO record

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SpaceX IPO 2026: First Trillionaire or Crash

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