A maggio, in Spagna, si sono registrati 101 decessi attribuibili al caldo. Le autorità hanno attivato un piano sanitario per fronteggiare l’emergenza. Le soglie di rischio variano tra Siviglia e le Asturie, con soglie più alte nelle zone settentrionali. Ogni grado in più di temperatura aumenta significativamente il rischio di mortalità. La differenza tra le aree si riflette nelle misure di prevenzione e nelle risposte sanitarie adottate.

Come cambiano le soglie di rischio tra Siviglia e le Asturie?. Perché il rischio di morte aumenta drasticamente per ogni grado extra?. Quanto incidono le temperature estreme sugli incidenti sul lavoro?. Come funzionano i nuovi algoritmi predittivi del piano Meteosalute?.? In Breve Mortalità maggio 3,6 volte superiore alla media decennale registrata dal sistema MoMo. Rischio morte aumenta tra 9,1% e 10,7% per ogni grado sopra la soglia. Incidenti sul lavoro aumentano del 17% secondo il responsabile Hector Tejero. Nuovo piano prevede 182 zone di meteosalute con soglie tra 25,7°C e 41,5°C. 101 morti per il caldo in Spagna a maggio: il Ministero della Sanità attiva il nuovo piano 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, 101 morti per il caldo a maggio: scatta il piano sanitario

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101 kematian akibat cuaca panas di Sepanyol

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