Allarme meningite in UK | morti due giovani scatta il piano di profilassi 30mila studenti allertati

In Gran Bretagna, due giovani sono deceduti nel Kent a causa di meningite. Le autorità sanitarie hanno immediatamente avviato un piano di profilassi, coinvolgendo circa 30.000 studenti universitari e altre persone a rischio. La notizia ha generato un forte allarme tra la popolazione, con le autorità che hanno invitato le persone a seguire le indicazioni sanitarie e a sottoporsi alle eventuali terapie preventive.

Dopo la morte di due giovani nel Kent le autorità sanitarie britanniche hanno attivato un piano di profilassi che coinvolge decine di migliaia di persone, prevalentemente studenti universitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba di due anni e mezzo ricoverata per una rara meningite, scatta la profilassiUna bambina di due anni e mezzo è stata ricoverata in condizioni gravi dopo aver contratto una rara forma di meningite tubercolare. Meningite fulminante nel Teramano, scatta subito la profilassiTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme meningite Discussioni sull' argomento Fuori pericolo il bambino di tre anni colpito da meningite: asilo in allarme; Meningite dopo la gita | 50 contatti in allarme. Meningite. Emilia Romagna: Nessun allarme. No a vaccinazioni indifferenziate last minutePer la Regione la miglior risposta è rispettare i calendari vaccinali per bambini e adolescenti. Da qui l'invito ad aderire alle campagne di vaccinazione, come fattore di prevenzione, rivolte ai ... quotidianosanita.it Meningite: non è emergenza. Il ministero lo ribadisce e invita a seguire il calendario vaccinaleDopo aver valutato i dati relativi ai casi di meningite in Italia, compresi quelli degli ultimi giorni, il ministero della Salute torna ad assicurare che non c’è alcun allarme e che le scorte di ... quotidianosanita.it Allarme bomba al palazzo di Giustizia di Milano: la telefonata in questura, evacuazione in corso - facebook.com facebook