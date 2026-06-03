SpaceX e i giganti dell’IA | l’ondata di IPO che stravolgerà Wall Street

Notizia in breve

SpaceX ha annunciato l’intenzione di lanciare un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO), mentre numerose aziende dell’intelligenza artificiale stanno pianificando il debutto in borsa. Questa ondata di IPO sta cambiando il panorama di Wall Street. Si discute di come il NASDAQ possa gestire un numero così basso di società quotate e di come il valore di grandi aziende di commercio elettronico sia ora influenzato dalle startup di IA.