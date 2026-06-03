SpaceX e i giganti dell’IA | l’ondata di IPO che stravolgerà Wall Street
SpaceX ha annunciato l’intenzione di lanciare un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO), mentre numerose aziende dell’intelligenza artificiale stanno pianificando il debutto in borsa. Questa ondata di IPO sta cambiando il panorama di Wall Street. Si discute di come il NASDAQ possa gestire un numero così basso di società quotate e di come il valore di grandi aziende di commercio elettronico sia ora influenzato dalle startup di IA.
Come farà il NASDAQ a gestire un flottante così ridotto?. Perché il valore di Amazon dipende ora dalle startup di IA?. Cosa accadrà se le valutazioni del settore subissero una correzione?. Come cambieranno i criteri di selezione delle blue-chip in Borsa?.? In Breve SpaceX punta a una valutazione di 1750 miliardi con flottante al 4,3%. NASDAQ riduce l'accesso agli indici da tre mesi a soli 15 giorni. Nuova normativa NASDAQ in vigore dal 1 maggio 2026 per includere aziende private. Alphabet e Amazon traggono utili dalla rivalutazione delle quote in Anthropic.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
SpaceX IPO: il Nuovo Business da $2 TRILIONI di MUSK (non è Tesla)
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