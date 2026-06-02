SpaceX ha annunciato un piano da 1.750 miliardi di dollari per entrare nel settore dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha scelto Anthropic come partner strategico, invece di OpenAI. Restano dubbi su come il fondatore di SpaceX possa conservare l'85% dei diritti di voto in questa operazione.

Come farà Musk a mantenere l'85% dei diritti di voto?. Perché SpaceX ha scelto Anthropic come partner strategico contro OpenAI?. Quale meccanismo finanziario userà SpaceX per gestire l'eccesso di domanda?. Come influenzeranno le perdite operative da miliardi di dollari la quotazione?.? In Breve Starlink ha generato 11,4 miliardi di dollari di ricavi nel 2025. Musk manterrà l'85% dei diritti di voto tramite struttura azionaria specifica. Accordo con Anthropic garantisce 300 megawatt di capacità di calcolo. Perdita operativa di 1,9 miliardi di dollari registrata nel primo trimestre.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX punta a Wall Street: piano da 1.750 miliardi contro l’IA

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