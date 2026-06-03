SpaceX verso il Nasdaq | l’IPO record che riscrive le regole di Wall Street

Notizia in breve

L’IPO di SpaceX si sta avviando a diventare la più grande mai realizzata, segnando un record nel settore delle offerte pubbliche iniziali. La società sta procedendo con la raccolta di capitale attraverso la quotazione sul Nasdaq, senza ancora aver ufficializzato i numeri finali. La procedura coinvolge un numero elevato di investitori e si prevede che il collocamento superi le dimensioni di precedenti IPO di aziende tecnologiche. La quotazione potrebbe portare a una valutazione significativa per la società.