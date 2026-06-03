SpaceX verso il Nasdaq | l’IPO record che riscrive le regole di Wall Street
L’IPO di SpaceX si sta avviando a diventare la più grande mai realizzata, segnando un record nel settore delle offerte pubbliche iniziali. La società sta procedendo con la raccolta di capitale attraverso la quotazione sul Nasdaq, senza ancora aver ufficializzato i numeri finali. La procedura coinvolge un numero elevato di investitori e si prevede che il collocamento superi le dimensioni di precedenti IPO di aziende tecnologiche. La quotazione potrebbe portare a una valutazione significativa per la società.
L’offerta pubblica iniziale di SpaceX si avvia a diventare il più grande collocamento azionario mai realizzato. Il 20 maggio 2026 la società ha depositato il prospetto S-1 presso la SEC, con debutto atteso al Nasdaq il 12 giugno 2026 sotto il ticker SPCX. Secondo le ricostruzioni di Reuters, l’azienda fondata da Elon Musk punta a raccogliere fino a 75 miliardi di dollari collocando circa il 3% del capitale. I numeri dell’operazione. SpaceX mira a una valutazione di almeno 1.800 miliardi di dollari, più del doppio del precedente primato. Saudi Aramco, attuale detentore del record tra le IPO, debuttò nel 2019 con una capitalizzazione di circa 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
SpaceX targets June 11 IPO pricing, picks Nasdaq for historic market debut
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