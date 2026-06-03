spaccio in zona montagnola scappa e getta la droga inseguito e arrestato

Durante un controllo di polizia, un uomo ha tentato di scappare tra le strade affollate della zona Montagnola, creando confusione tra pedoni e veicoli. Durante la fuga, ha gettato a terra alcune dosi di droga. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e arrestato. La droga è stata recuperata dagli agenti.

È scappato destreggiandosi tra il traffico del pomeriggio, creando scompiglio tra pedoni e automobilisti, per fuggire a un controllo di polizia. Alla fine dell’inseguimento appiedato, però, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato. Attimi di tensione nell’area della Montagnola, dove una Volante ha notato un giovane, di origini nordafricane, vicino alla scalinata del Pincio. Dato l’atteggiamento ambiguo e sospetto, gli operatori si sono avvicinati al ragazzo, che di tutta risposta ha iniziato a correre verso via Irnerio. Nel tragitto, ha lanciato per terra un involucro su via Indipendenza. Il giovane è stato inseguito fino a via dei Mille, dove un agente è riuscito a raggiungerlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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