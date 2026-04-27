Spaccio in zona San Paolo pusher inseguito e arrestato dalla Locale

Nel primo pomeriggio del 21 aprile, la Polizia locale di Modena ha effettuato un controllo in zona San Paolo, durante il quale un uomo è stato inseguito e successivamente arrestato. L’azione si è concentrata sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con i agenti che hanno intercettato e fermato il soggetto coinvolto. L’operazione si inserisce nelle attività di sicurezza in quella zona della città.

Un’operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia locale di Modena nel primo pomeriggio del 21 aprile ha portato all’arresto di un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione nella zona delle Costellazioni, hanno notato una.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze... Leggi anche: Pusher di crack arrestato dalla Polizia Locale dopo un pedinamento Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Piazza San Vitale: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un soggetto. - Polizia di Stato; Dal Libertà a Japigia, la polizia passa al setaccio Bari: arresti, armi e droga nei caseggiati abbandonati; Controlli stradali a Torino Barriera di Milano, scoperti e sequestrati veicoli truccati o irregolari; 25 aprile: bandiere, cori e fumogeni per il corteo a porta San Paolo. Tgs. . Una messa speciale officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice e una festa con tutta la comunità della parrocchia San Paolo di Borgo Nuovo per festeggiare i 40 anni di sacerdozio di padre Antonio Garau. Il servizio di Anna Cane - facebook.com facebook