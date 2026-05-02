Evade dai domiciliari quando vede la pattuglia scappa in bici | inseguito e arrestato

Durante la notte del 30 aprile, i carabinieri di Burana hanno arrestato un uomo di 21 anni che si trovava agli arresti domiciliari. Quando hanno notato il soggetto, questi è scappato in bicicletta e ha cercato di allontanarsi. È stato inseguito e fermato poco dopo, in seguito a un controllo di routine sui soggetti con misure alternative alla detenzione.

Un 21enne ai domiciliari evade dalla propria abitazione. È quanto accaduto durante la notte del 30 aprile scorso, quando i carabinieri di Burana, nell’ambito dei consueti controlli ai soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, lo hanno arrestato.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente: inseguito e arrestatoUn 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato... Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente: viene inseguito e arrestatoUn 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Evade dai domiciliari, agenti lo aspettano e arrestano anche un suo amico; Evade dai domiciliari per comprare le sigarette, viene assolto; Evade dai domiciliari a Parma e tenta furti: arrestato; Scampia: evade dai domiciliari e trovato in possesso di droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato. Evade per ben quattro volte dai domiciliari: arrestatoI militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto per il reato di evasione, per la quarta volta nel giro di poco più di un mese, un ottantenne del posto già n ... rietinvetrina.it Cittaducale, evade dai domiciliari per la quarta volta in un mese: arrestato dai CarabinieriCittaducale, ottantenne arrestato dai Carabinieri: era ai domiciliari ma è stato trovato in auto fuori casa per la quarta volta in un mese. ilquotidianodellazio.it Evade per ben quattro volte dai domiciliari: arrestato - facebook.com facebook Evade per la quarta volta in un mese dai domiciliari: arrestato 80enne x.com