Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina crack e 8mila euro in contanti | arrestato dai Carabinieri per spaccio

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Avellino mentre si trovava agli arresti domiciliari. Durante un controllo, i militari hanno trovato cocaina, crack e 8.200 euro in contanti nella sua abitazione. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga nella città. L’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

Spaccio di droga ad Avellino: arrestato 60enne con cocaina, crack e 8.200 euro in contanti dai Carabinieri del Comando Provinciale.. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne del posto, ritenuto responsabile di “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ”. I fatti si sono verificati nel corso del fine settimana. I militari dell’Arma, dopo aver... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri per spaccio Articoli correlati Avellino, arrestato 60enne ai domiciliari: scoperti cocaina, crack e 8mila euro in contantiProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale... Sorpreso ai domiciliari con droga e contanti: arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti... Contenuti utili per approfondire Avellino Sorpreso ai domiciliari con... Temi più discussi: Avellino, sorpreso ai domiciliari con cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato per spaccio; Sorpreso mentre violava i domiciliari per spaccio di stupefacenti: 50enne arrestato dalla Polizia di Avellino; Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai carabinieri; San Martino Valle Caudina, picchia la compagna: arrestato. Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina , crack e denaro in contanti, 60enne di Avellino in carcereI& Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spac ... tusinatinitaly.it E' ai domiciliari: sorpreso con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contantiI carabinieri arrestano per spaccio un 60enne ... msn.com Avellino, eletti i nuovi consiglieri provinciali: Fausto Picone e Mauro piccolo i più votati https://www.civuolecostanza.it/2026/03/16/avellino-eletti-i-nuovi-consiglieri-provinciali-fausto-picone-e-mauro-piccolo-i-piu-votati/ #Avellino #elezioni #consiglieriprovin - facebook.com facebook Sono andata a rivedere i vostri ultimi risultati: da Avellino in poi le prestazioni sono migliorate nettamente. Anche prima però, tranne qualche occasione, non erano affatto male: semplicemente non riuscivate a raccogliere punti x.com