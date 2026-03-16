Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina crack e 8mila euro in contanti | arrestato dai Carabinieri per spaccio

Da puntomagazine.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Avellino mentre si trovava agli arresti domiciliari. Durante un controllo, i militari hanno trovato cocaina, crack e 8.200 euro in contanti nella sua abitazione. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga nella città. L’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

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