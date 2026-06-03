Spaccio a Massa | torna in carcere lo spacciatore che violò l’affidamento
Un uomo di 28 anni, già in affidamento, è stato arrestato nuovamente e portato in carcere dopo aver violato le condizioni stabilite. Durante il periodo di affidamento, è stato trovato a commerciare sostanze stupefacenti. Per mesi, è riuscito a evitare i controlli e le verifiche delle forze dell’ordine, continuando le attività di spaccio senza essere intercettato. Ora, l’autorità giudiziaria ha disposto il suo ritorno in cella.
Quali regole precise ha violato il ventottenne durante l'affidamento?. Come ha fatto lo spacciatore a sfuggire al controllo per mesi?. Perché l'Ufficio di Sorveglianza ha revocato immediatamente la misura alternativa?. Quanto tempo dovrà scontare l'uomo nella casa circondariale di Pisa?.? In Breve Pena residua di 6 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione.. Attività illecite commesse nel territorio di Massa tra il 2019 e il 2022.. Trasferimento forzato presso la casa circondariale di Pisa il 1° giugno.. Violazioni ripetute delle prescrizioni imposte dall'Ufficio di Sorveglianza di Pisa.. Il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Pisa: il 28enne torna in cella. 🔗 Leggi su Ameve.eu
RENNES: La BAC Vs les réseaux de Trafiquants
Notizie e thread social correlati
Condannato per spaccio viola l'affidamento ai servizi sociali: in carcereNel pomeriggio del 1° giugno, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni, eseguendo un’ordinanza di aggravamento della...
Serramanna, lei viola l’affidamento: torna in carcere la trentaduenneA Serramanna, una donna di 32 anni è tornata in carcere dopo che il giudice ha revocato il suo affidamento.