Spaccio a Massa | torna in carcere lo spacciatore che violò l’affidamento

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni, già in affidamento, è stato arrestato nuovamente e portato in carcere dopo aver violato le condizioni stabilite. Durante il periodo di affidamento, è stato trovato a commerciare sostanze stupefacenti. Per mesi, è riuscito a evitare i controlli e le verifiche delle forze dell’ordine, continuando le attività di spaccio senza essere intercettato. Ora, l’autorità giudiziaria ha disposto il suo ritorno in cella.