Condannato per spaccio viola l' affidamento ai servizi sociali | in carcere
Nel pomeriggio del 1° giugno, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni, eseguendo un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L’uomo, condannato per spaccio, aveva violato l’affidamento ai servizi sociali. Dopo l’arresto, è stato portato in carcere.
Nel pomeriggio dello scorso 1° giugno i carabinieri della Stazione di Pisa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di cittadino straniero di 28 anni.Il provvedimento, che dispone la custodia in carcere in sostituzione della precedente misura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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