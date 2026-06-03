Condannato per spaccio viola l' affidamento ai servizi sociali | in carcere

Notizia in breve

Nel pomeriggio del 1° giugno, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni, eseguendo un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L’uomo, condannato per spaccio, aveva violato l’affidamento ai servizi sociali. Dopo l’arresto, è stato portato in carcere.