Serramanna lei viola l’affidamento | torna in carcere la trentaduenne

A Serramanna, una donna di 32 anni è tornata in carcere dopo che il giudice ha revocato il suo affidamento. La decisione è stata presa a seguito di violazioni delle condizioni stabilite. I carabinieri hanno accertato le irregolarità attraverso controlli e verifiche sul territorio, riscontrando comportamenti che non rispettavano le disposizioni precedenti. La donna aveva precedenti penali che hanno contribuito alla decisione del tribunale di revocare l'affidamento.

? Cosa scoprirai Quali precedenti penali hanno spinto il giudice a revocare l'affidamento?. Come hanno fatto i carabinieri a scoprire le violazioni della donna?. Perché sono state coinvolte diverse stazioni dei carabinieri per l'arresto?. Dove dovrà scontare la pena la trentaduenne dopo il provvedimento?.? In Breve Donna di 32 anni condotta al carcere di Uta martedì 5 maggio 2026.. Precedenti penali per lesioni nel 2018 e traffico stupefacenti tra il 2019 e 2020.. Operazione coordinata tra stazioni di Serramanna, Villasor e Compagnia di Sanluri.. Reati commessi in un'area tra Sanluri, Guamaggiore, Guasila e San Sperate.. A Serramanna, una donna di 32 anni è stata condotta in carcere questo martedì 5 maggio 2026 dopo che i carabinieri hanno accertato le continue violazioni delle regole legate al suo affidamento in prova ai servizi sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serramanna, lei viola l’affidamento: torna in carcere la trentaduenne Notizie correlate Ferentino. viola l'affidamento in prova, 51enne torna in carcere per bancarotta fraudolentaL'uomo stava scontando una pena definitiva di 6 anni e 1 mese di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso a Frosinone nel 2015 I... Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcereI militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in...