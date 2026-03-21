Un uomo è stato arrestato per spaccio di cocaina e hashish. Le forze dell'ordine hanno scoperto che l’individuo gestiva un’attività di vendita di droga dalla sua abitazione, con decine di clienti che si recavano nel condominio in diversi orari durante il giorno. La presenza costante di persone legate allo spaccio è stata alla base delle indagini.

Spacciava cocaina nella sua abitazione. Decine di clienti che tutti i giorni, negli orari più disparati, si presentavano nel condominio non potevano però non destare sospetti. Nel pomeriggio del 13 marzo, i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza, con il supporto dei colleghi della Stazione di Brugherio, hanno arrestato un marocchino di 38 anni residente a Filago, in provincia di Bergamo ma domiciliato a Brugherio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è nato appunto da una segnalazione di movimenti sospetti nei pressi di un appartamento. Individuata l’abitazione, i militari hanno effettuato un servizio di osservazione e, successivamente, sono intervenuti all’interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio di coca e hashish. Pusher arrestato

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