Ardea spaccia cocaina in strada | pusher arrestato ed espulso

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 25 anni senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di spacciare cocaina in strada ad Ardea. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine sul suo’attività di vendita di droga, che ha portato anche alla sua espulsione dal territorio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante le operazioni di controllo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato in una via centrale di Ardea, dove i militari hanno notato il giovane cedere una dose di cocaina in cambio di denaro a un 58enne romano, arrivato sul posto a piedi, subito dopo aver parcheggiato un’auto. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando sia il presunto pusher sia l’acquirente. A quest’ultimo è stata sequestrata la droga ed è stata contestata una sanzione amministrativa per uso personale di stupefacenti. La successiva perquisizione personale e veicolare a carico dell’indagato ha permesso di trovare altre dosi di cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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