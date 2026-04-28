Spaccata in centro a Torino | ladro porta via scarpe per 4mila euro 10 paia si taglia e viene arrestato

Un uomo ha rotto una vetrina nel centro di Torino e rubato dieci scatole di scarpe per un valore di circa 4.000 euro. Dopo aver portato via le calzature, si è tagliato e ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine. Un testimone ha chiamato il 112, segnalando il furto e l'aggressione. L’episodio si è verificato in via Prati, nel cuore della città.

Ha spaccato la vetrina del negozio per poi impossessarsi di 10 scatole di scarpe per un valore commerciale di circa 4mila euro, ma il suo piano è andato in frantumi perché un testimone ha chiamato il 112 NUE e ha segnalato il furto ai danni di un'attività commerciale di via Prati a Torino, zona.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Viale Regione, furto con spaccata da Prezzemolo & Vitale: ladro si ferisce ma porta via 600 euroIn tre si sono “guadagnati” un bottino di appena 600 euro, ma uno di loro ha perso una grossa quantità di sangue. Ruba 10 paia di scarpe in un negozio, prende a calci i carabinieri che l'hanno fermatoI carabinieri del gruppo Radiomobile di Brescia hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni, cittadino tunisino, regolarmente presente in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spaccata in via San Donato, svaligiato un centro estetico; Spaccata notturna nel cuore del centro, sfasciano la vetrina della boutique e arraffano le borse di lusso; Budrio di Longiano, furto con spaccata al bar Smile -; Confesercenti Ravenna-Cesena: ferma condanna per la spaccata in centro storico e piena solidarietà all’attività colpita. Spaccata in una boutique del centro di Torino, arrestato un 36enneL'intervento in via Prati. Gli agenti hanno fermato l'uomo, un 36enne di origine rumena, grazie alla segnalazione di un testimone ... rainews.it Spaccata in centro a Torino: vetrina distrutta e fuga con la refurtivaVetrina infranta in boutique di lusso a Torino: fuga interrotta dalla polizia dopo la segnalazione di un passante, arrestato un 36enne e recuperata la refurtiva. giornalelavoce.it Castelluccio Valmaggiore, “spaccata” in gioielleria: rubati monili e gioielli da 4 ladri incappucciati Ladri in azione a Castelluccio Valmaggiore, nel Foggiano, dove nella scorsa notte è stato compiuto un furto con spaccata ai danni dell’unica gioielleria del piccol facebook