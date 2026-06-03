Sp15 bloccata a San Michele Gatti | cantiere per il rischio allagamenti

Notizia in breve

La Strada Provinciale 15 a San Michele Gatti è stata chiusa a causa di un cantiere aperto per il rischio di allagamenti. La chiusura riguarda un tratto specifico della strada, con indicazioni per percorsi alternativi. La durata prevista della chiusura non è stata ancora comunicata ufficialmente. I lavori sono stati avviati per intervenire sulle criticità legate a possibili allagamenti nella zona.