Sp15 bloccata a San Michele Gatti | cantiere per il rischio allagamenti
La Strada Provinciale 15 a San Michele Gatti è stata chiusa a causa di un cantiere aperto per il rischio di allagamenti. La chiusura riguarda un tratto specifico della strada, con indicazioni per percorsi alternativi. La durata prevista della chiusura non è stata ancora comunicata ufficialmente. I lavori sono stati avviati per intervenire sulle criticità legate a possibili allagamenti nella zona.
Quale percorso alternativo dovrai seguire per evitare il cantiere?. Quanto durerà esattamente la chiusura della Strada Provinciale 15?. Come cambierà la viabilità dopo l'intervento sul rio Bertone?. Perché la vecchia tombinatura causava continui allagamenti della strada?.? In Breve Investimento di 107mila euro stanziati dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale.. Chiusura prevista per circa 30 giorni con deviazione verso San Vitale Baganza.. Intervento integra precedente lavoro di 150mila euro sull'alveo del rio Bertone.. Nuovo manufatto progettato per gestire piene con tempi di ritorno superiori a 20 anni.. Lavori sul rio Bertone: la Sp15 chiusa a San Michele Gatti da lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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