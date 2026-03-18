Scuole a rischio | cantiere e allagamenti bloccano le lezioni

Nella mattinata di lunedì 16 marzo, i consiglieri comunali Mirjam Giorgieri ed Emanuele Betti hanno controllato le scuole di Follonica, che si trovano in condizioni critiche a causa di un cantiere aperto e di allagamenti che bloccano le lezioni. Le strutture sono state visitate per valutare la situazione e capire come procedere, mentre le lezioni sono state sospese nelle strutture coinvolte.

Nella mattinata di lunedì 16 marzo, i consiglieri comunali Mirjam Giorgieri ed Emanuele Betti hanno verificato le condizioni critiche delle scuole di Follonica. L’ispezione ha evidenziato disagi gravi all’asilo Melograni a causa del cantiere vicino e infiltrazioni d’acqua alla scuola media Bugiani che minacciano l’impianto elettrico. La convivenza tra il cantiere della scuola Don Milani e l’attività didattica è diventata insostenibile per rumori, polveri e problemi igienici. Un episodio di sversamento di liquami ha costretto l’uscita anticipata dei bambini dall’asilo. Alla scuola media Bugiani, le piogge fanno entrare acqua nei corridoi, costringendo a disattivare l’illuminazione in alcune zone per sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole a rischio: cantiere e allagamenti bloccano le lezioni Articoli correlati Leggi anche: Sciopero generale il 9 marzo, stop alle lezioni per scuole e università: a rischio i mezzi, chi aderisce Educazione finanziaria. Bcc chiama le scuole. Sette lezioni ad hocUn’aula che diventa laboratorio di vita quotidiana, dove si impara a gestire il denaro, a riconoscere i rischi e a pianificare il futuro. Approfondimenti e contenuti su Scuole a rischio cantiere e allagamenti... Temi più discussi: Cagliari, emergenza scuola dell'infanzia di via Satta: Cantieri infiniti, sicurezza a rischio e zero trasparenza; NSC Toscana: Sicurezza alla Scuola Maritano, allievi in pista tra i cantieri. Chi firma le liberatorie?; Vivere il cantiere e impararlo a scuola: gli studenti del Cardarelli alla Scuola Edile per costruire…; Cantiere Scuola Pnnr a Cepagatti, trovati tre lavoratori in nero: denunciata la società. Scuola, 185 cantieri a rischio per i ritardi sul Pnrr: allarme delle Province. Pesano gli extracostiL’Upi in audizione alla Camera chiede che il decreto Pnrr preveda norme certe, e la possibilità di prorogare i contratti in essere per assorbire ritardi ... repubblica.it Opere Pnrr a Benevento, rischio ritardi per i tre cantieri big in cittàGrandi opere Pnrr all’ultimo miglio con il rischio sforamento. Cosa accadrà se i progetti più corposi in esecuzione non riusciranno a centrare le scadenze ... ilmattino.it Allerta Meteo Catania, scuole chiuse per due giorni senza criticità: il Sindaco Trantino chiede scusa, "avete ragione, difficile per me decidere con questo sistema" - facebook.com facebook