San Michele Gatti via ai lavori sul rio Bertone | strada provinciale chiusa per un mese
Lunedì 8 giugno iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova tombinatura sul rio Bertone, affluente di destra del torrente Baganza, in corrispondenza della strada provinciale 15 a San Michele Gatti. La strada provinciale sarà chiusa al traffico per circa un mese, fino alla fine di luglio. I lavori prevedono l’installazione di nuove strutture di scolo lungo il rio Bertone.
Prenderanno il via lunedì 8 giugno i lavori per la realizzazione di una nuova tombinatura sul rio Bertone, affluente di destra del torrente Baganza, in corrispondenza della Strada Provinciale 15 e della frazione di San Michele Gatti, nel comune di Felino.L'intervento, gestito dall'Ufficio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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