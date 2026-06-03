San Michele Gatti via ai lavori sul rio Bertone | strada provinciale chiusa per un mese

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova tombinatura sul rio Bertone, affluente di destra del torrente Baganza, in corrispondenza della strada provinciale 15 a San Michele Gatti. La strada provinciale sarà chiusa al traffico per circa un mese, fino alla fine di luglio. I lavori prevedono l’installazione di nuove strutture di scolo lungo il rio Bertone.

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Prenderanno il via lunedì 8 giugno i lavori per la realizzazione di una nuova tombinatura sul rio Bertone, affluente di destra del torrente Baganza, in corrispondenza della Strada Provinciale 15 e della frazione di San Michele Gatti, nel comune di Felino.L'intervento, gestito dall'Ufficio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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