Europa | piano per l’autonomia su chip e cloud contro USA e Cina

L’Europa ha presentato un piano per rafforzare l’autonomia in ambito di chip e servizi cloud, mirato a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina. La proposta include misure per garantire continuità nei servizi cloud e strumenti per la Commissione europea di imporre obblighi ai produttori di semiconduttori. Il piano prevede anche investimenti in tecnologia e capacità produttive locali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’indipendenza tecnologica del continente.

? Punti chiave Come può l'Europa evitare che i servizi cloud americani vengano disattivati?. Quali poteri avrà la Commissione per obbligare i produttori di chip?. Cosa rischia il settore privato con le nuove norme sul cloud?. Come cambierà il modello di acquisto tecnologico degli Stati membri?.? In Breve Il cloud computing statunitense copre circa il 70% delle necessità digitali europee.. Oliver Schenk e Teresa Ribera promuovono l'indipendenza da attori esterni.. Il piano prevede l'adozione di soluzioni open source per le amministrazioni pubbliche.. Ana Paula Assis e Ben Brake avvertono sui rischi di isolamento tecnologico.. Bruxelles prepara l’offensiva tecnologica per rompere il monopolio di USA e Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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