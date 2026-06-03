Southampton scontri violenti | 11 agenti e un cane feriti

Durante la notte a Southampton, due persone sono state arrestate dopo scontri violenti scoppiati al termine di una manifestazione pacifica. Dodici agenti, tra cui un cane poliziotto, sono rimasti feriti negli scontri. La polizia ha riferito che i disordini sono esplosi improvvisamente, coinvolgendo gruppi di persone che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle manifestazioni o sui responsabili.

Come sono scoppiati gli scontri dopo la manifestazione pacifica?. Chi sono i due arrestati durante la notte a Southampton?. Perché i video dell'arresto hanno scatenato la violenza di massa?. Quali indagini sta conducendo la polizia per identificare i responsabili?.? In Breve Due arresti per aggressione ad agente e possesso di arma durante i disordini.. Manifestazione guidata da Tommy Robinson per l'omicidio di Henry Nowak.. Il Ministro Shabana Mahmood condanna l'uso strumentale della morte di Nowak.. Video dell'arresto di Digwa hanno scatenato la mobilitazione di massa.. Scontri a Southampton: 11 agenti e un cane feriti durante le proteste per l’omicidio di Henry Nowak. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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'Was that rage pure enough, Nigel!' | Henry Nowak protest

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