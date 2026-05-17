Prima della partita tra Lecco e Catania, valida per i playoff di Serie C, si sono verificati scontri tra tifosi all'esterno dello stadio di Lecco. Durante gli scontri, almeno due persone sono rimaste ferite. La polizia ha intervento per contenere la situazione e garantire la sicurezza. La partita si è svolta regolarmente, ma gli episodi di violenza hanno attirato l'attenzione dei presenti e delle autorità. Non sono stati comunicati dettagli sui responsabili degli incidenti.

Violenti scontri tra tifosi questa sera all'esterno dello stadio di Lecco, prima dell'inizio della gara tra Lecco e Catania valevole per i playoff nazionali di Serie C. Spranghe, catene e bulloni: 200 ultras all'attacco Stando a una prima ricostruzione, un gruppo di quasi 200 tifosi catanesi ha cercato di raggiungere il luogo di raduno degli ultras lecchesi. Armati di spranghe, catene, oggetti contundenti e bulloni, i tifosi hanno cercato il contatto con i sostenitori di casa. Ne è scaturito un parapiglia generale, sedato con fatica dalle forze dell'ordine. Due i primi feriti registrati al Pronto Soccorso dell' Ospedale Manzoni di Lecco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Calcio: violenti scontri tra tifosi prima di Lecco-Catania, almeno due feriti

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