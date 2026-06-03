A Southampton, ieri sera, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine dopo l’omicidio di un uomo. La polizia ha arrestato due persone e ha riportato diversi agenti feriti durante gli scontri. La situazione è rimasta molto tesa, con gruppi di persone che si sono affrontati in strada. Non ci sono notizie di danni gravi o di altre conseguenze immediate.

Clima di altissima tensione in Gran Bretagna. Ieri sera sono scoppiate violente proteste davanti alla stazione di polizia di Southampton in relazione all’ omicidio del diciottenne Henry Nowak e alla diffusione dei video dell’intervento della polizia che mostrano la giovane vittima chiedere aiuto mentre viene ammanettata perché accusata di razzismo dal suo killer, il sikh Vickrum Digwa. Secondo quanto confermato dal ministro Sarah Jones, due persone sono state arrestate. La titolare della Polizia UK ha spiegato che un primo fermo riguarda l’aggressione a un agente, mentre l’altro il possesso di un’arma. La Jones ha evidenziato che non sono esclusi ulteriori arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Southampton, scontri dopo l’omicidio di Henry Nowak: due arresti e diversi agenti feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Southampton sees violent protest following Henry Nowak murder case

Notizie e thread social correlati

Omicidio a Southampton: tensioni e polemiche dopo la morte di NowakUn uomo è morto durante un arresto a Southampton, suscitando tensioni e polemiche.

Leggi anche: "White Lives Matter", la rivolta contro il “razzismo verso i bianchi” dopo l’omicidio di Henry Nowak

Temi più discussi: Uccise 18enne in Gb e si finse vittima razzismo: ergastolo a 23enne, polemica su agenti; Scontri a Southampton dopo l’omicidio Nowak; Video. Regno Unito, scontri tra polizia e manifestanti a Southampton per studente ucciso; Farage cavalca il White Lives Matter. Il Regno Unito indignato per il caso Henry Nowak.

Southampton, scontri dopo l’omicidio di Henry Nowak: due arresti e diversi agenti feritiProteste davanti alla stazione di polizia dopo la diffusione dei video dell’arresto del diciottenne ucciso. Il governo condanna le violenze: La tragedia non sia usata per alimentare odio e disordini ... ilgiornale.it

Scontri a Southampton per il caso Nowak: Starmer furioso, guerriglia in città (VIDEO)Momenti di forte tensione a Southampton durante una manifestazione organizzata per chiedere chiarezza e responsabilità nella gestione del caso di Henry Nowak. La protesta, che aveva richiamato centina ... tg.la7.it