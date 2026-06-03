Sotto la maschera | gli alunni di Pratola Serra salgono sul palco con un musical

Da avellinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avellino, 3 giugno 2026 — Sarà il Palasport di Pratola Serra ad accogliere, venerdì 5 giugno alle ore 18:00, lo spettacolo conclusivo dell'anno scolastico degli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo locale. I ragazzi saliranno sul palco per il musical.Sotto la maschera, un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Musical contro le barriere. I ragazzi salgono sul palco per andare oltre i confini

Leggi anche: Pratola Serra, il gruppo consiliare "Terra Nuova" sul caso Graziano: "Più che una surroga, un sondaggio"

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web