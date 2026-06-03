Sotto la maschera | gli alunni di Pratola Serra salgono sul palco con un musical
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Avellino, 3 giugno 2026 — Sarà il Palasport di Pratola Serra ad accogliere, venerdì 5 giugno alle ore 18:00, lo spettacolo conclusivo dell'anno scolastico degli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo locale. I ragazzi saliranno sul palco per il musical.Sotto la maschera, un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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