Pratola Serra il gruppo consiliare Terra Nuova sul caso Graziano | Più che una surroga un sondaggio

Da avellinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo chiaramente davanti a una gestione che solleva seri interrogativi sul rispetto delle norme e delle istituzioni. Il Consiglio Comunale, con delibera n. 13 del 07042026, ha dichiarato la decadenza del consigliere Fabrizio Graziano, disponendo espressamente la notifica del provvedimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pratola Serra, il gruppo consiliare "Terra nuova" sul procedimento contro Graziano: "È un attacco alla minoranza"A Pratola Serra la democrazia è diventata un esercizio di "accanimento terapeutico" al contrario.

Appalto illuminazione pubblica: nuova udienza ad Avellino per il caso Pratola SerraSi è svolta oggi, presso il Tribunale di Avellino, una nuova udienza preliminare del procedimento penale che coinvolge ex amministratori comunali e...

Temi più discussi: Stellantis, Pratola Serra primo stabilimento d’Europa. Sul futuro segnali di speranza; Stellantis: a Pratola Serra piccoli segnali di ripresa e nuove assunzioni; Stellantis, a Pratola Serra assunzioni a 4 mesi senza un’idea di futuro; Stellantis Pratola Serra, Fiom: Più produzione, nessuna strategia. Pronti a mobilitarci.

Stellantis, muore un operaio nell’impianto di Pratola Serra dove il gruppo produce i motori per i veicoli commercialiIncidente mortale nella mattina del 22 febbraio nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, nell’avellinese, dove il gruppo produce motori per i veicoli commerciali. Un operaio di 52 anni di una ... milanofinanza.it

pratola serra pratola serra il gruppoStellantis: a Pratola Serra piccoli segnali di ripresa e nuove assunzioniSi registrano dei piccoli segnali positivi presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove dopo alcuni periodi in cui ... clubalfa.it

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