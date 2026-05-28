Musical contro le barriere I ragazzi salgono sul palco per andare oltre i confini

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scuola secondaria di primo grado ’Carducci’, un musical per l’integrazione. Ha vinto il concorso promosso dalla Consulta delle persone con disabilità (presidente Antonella Petrocchi) il musical dal titolo ’Oltre i confini’ realizzato da 130 ragazzi di tutte le classi della ’Carducci’. Abbattere le barriere e i pregiudizi, contrastare la violenza per promuovere un futuro senza guerre e l’inclusione era la tematica. Recitazione di testi originali, coreografie di ginnastica ritmica, danza classica e hip hop su musiche variegate, gli ingredienti: dalla Quinta sinfonia di Beethoven al rap di Marracash al pop rock di Michael Jackson al punk di Avril Lavigne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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