Sosteniamo la visione di città della Maineri

Il Movimento Cinque Stelle della Versilia ha espresso il proprio sostegno a favore di Federica Maineri. La dichiarazione è stata rilasciata in vista delle prossime elezioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui progetti sostenuti. La posizione viene comunicata in un momento di campagna elettorale, senza indicare specifici impegni o programmi. La notizia si concentra esclusivamente sull’appoggio ufficiale del movimento alla candidata.

Sostegno del Movimento Cinque Stelle della Versilia a favore di Federica Maineri. "Domenica e lunedì – dice il M5S – i cittadini di Viareggio saranno chiamati a una scelta importante, una scelta che non riguarda soltanto il nome del prossimo sindaco, ma l’indirizzo politico che guiderà la città nei prossimi anni. Il Movimento 5 Stelle ritiene che il ballottaggio rappresenti un passaggio decisivo per il futuro di Viareggio. Per questo rivolgiamo un appello a tutti gli elettori affinché partecipino al voto con consapevolezza e senso di responsabilità. Nelle settimane di campagna elettorale abbiamo parlato di una città capace di crescere senza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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