Quelli che Fermi mai L’onda lunga di Maineri | Nasce dalla città reale per la Viareggio futura

Una lista politica guidata dalla candidata del centrosinistra ha presentato un programma che si propone di riflettere le caratteristiche e le esigenze della città. La candidata ha sottolineato come la formazione sia composta da persone con background diversi, con l’obiettivo di rendere il tessuto urbano più vivibile e autentico. La campagna si concentra sul rafforzamento dei valori di partecipazione e rappresentanza della comunità locale.

"Fermi Mai" è l’onda che spinge Federica Maineri sindaca. Una lista, quella costruita dalla candida del centrosinistra, "viva, plurale, fatta di persone con esperienze diverse" e che "assomiglia alla città che abbiamo in mente: più vivibile, popolare e autentica". E dunque "Al suo interno – spiega Maineri – ci sono i mondi della scuola, dell’associazionismo, delle professioni, della cittadinanza attiva e dell’impresa. Una squadra vera, fatta di persone che vivono Viareggio ogni giorno e che vogliono mettersi in gioco per migliorarla". L’età media è 49 anni, "un mix di esperienza e sguardi di nuovi". In ordine alfabetico si presentano per il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quelli che... "Fermi mai". L’onda lunga di Maineri: "Nasce dalla città reale per la Viareggio futura" Notizie correlate Viareggio: nasce Fermi Mai, la sfida di Maineri tra lavoro e culturaLa scena politica di Viareggio si arricchisce di un nuovo elemento in vista delle prossime consultazioni elettorali, con la presentazione ufficiale... Viareggio Futura: ascolto attivo per una città più forteQuesta mattina, nel cuore pulsante del Nuovo Mercato Ittico di Viareggio, si è tenuta la presentazione dello studio Viareggio Futura, un’indagine... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Quelli che... Fermi mai. L’onda lunga di Maineri: Nasce dalla città reale per la Viareggio futura; Presentata la lista Fermi Mai per Federica Maineri sindaca. Quelli che... Fermi mai. L’onda lunga di Maineri: Nasce dalla città reale per la Viareggio futuraPresentati i 24 nomi della lista costruita dalla candidata del centrosinistra. Per molti è la prima volta, tornano alla politica attiva Filippo Guidi e Jan Vecoli . . lanazione.it