La Giunta comunale approva 17 delibere | trasporti sociale e visione futura della città

Nella giornata di ieri, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato diciassette delibere riguardanti diversi settori. Tra gli interventi, ci sono iniziative legate ai trasporti, alle politiche sociali e alla pianificazione futura della città. Le decisioni sono state prese durante la riunione pomeridiana e coinvolgono vari settori dell'amministrazione, tra cui la Civica avvocatura, la Programmazione economica e lo Sviluppo, i Lavori pubblici, i Tributi, i Servizi finanziari e gli Organi.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di ieri pomeriggio, giovedì 23 aprile 2026, ha approvato diciassette provvedimenti istruiti dai Settori: Civica avvocatura (6), Programmazione economica e sviluppo (4), Lavori Pubblici (3), Tributi (2), Servizi Finanziari (1), Organi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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