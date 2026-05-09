Trova lavoro tramite collocamento solo il 10,9% delle persone con disabilità intellettive La ricerca

Un’indagine recente rivela che appena il 10,9% delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo ha ottenuto un’occupazione tramite i servizi di collocamento o i Centri per l’impiego. La percentuale indica come molti individui trovino lavoro attraverso altri canali o percorsi non ufficiali, lasciando in secondo piano le modalità di inserimento ufficiale. I dati sono stati raccolti in un contesto di studi sul mercato del lavoro per persone con disabilità.

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