Trova lavoro tramite collocamento solo il 10,9% delle persone con disabilità intellettive La ricerca

Da orizzontescuola.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine recente rivela che appena il 10,9% delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo ha ottenuto un’occupazione tramite i servizi di collocamento o i Centri per l’impiego. La percentuale indica come molti individui trovino lavoro attraverso altri canali o percorsi non ufficiali, lasciando in secondo piano le modalità di inserimento ufficiale. I dati sono stati raccolti in un contesto di studi sul mercato del lavoro per persone con disabilità.

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Solo il 10,9% delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo che hanno trovato un’occupazione lo ha fatto attraverso il collocamento o i Centri per l’impiego. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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